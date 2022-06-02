Студия дизайна интерьера в Москве

Студия дизайна L.DesignStudio – это сочетание стиля и индивидуальности. Наша команда тщательно и с особым вниманием разрабатывает неповторимые проекты в ритме современной жизни, которые обеспечивают функциональность, эстетику и комфорт для наших заказчиков.

Опираясь на наш опыт, грамотно сочетаем объемы и пропорции, продумываем эргономику пространства. Каждый проект нашей студии дизайна интерьера уникален и отражает архитектурные приемы, которые передаются в чистоте геометрических форм и разнообразии применяемых материалов.