Студия дизайна интерьера в Москве

Студия дизайна L.DesignStudio – это сочетание стиля и индивидуальности. Наша команда тщательно и с особым вниманием разрабатывает неповторимые проекты в ритме современной жизни, которые обеспечивают функциональность, эстетику и комфорт для наших заказчиков.
Опираясь на наш опыт, грамотно сочетаем объемы и пропорции, продумываем эргономику пространства. Каждый проект нашей студии дизайна интерьера уникален и отражает архитектурные приемы, которые передаются в чистоте геометрических форм и разнообразии применяемых материалов.
Анна и Артём
Основатели студии
Полностью берем весь процесс разработки
и реализации проекта на себя!
Города строятся, появляются шикарные жилые комплексы. Студия дизайна интерьера L.DesignStudio с радостью создает потрясающие интерьеры для счастливых обладателей новых квартир.
К нам регулярно обращаются жильцы лучших ЖК страны, и мы всегда соответствуем высоким требованиям заказчиков. Новые жилые комплексы начинают играть еще более яркими красками, когда в их квартирах красивые и оригинальные интерьеры.