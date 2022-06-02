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    Дизайн-проект квартиры в Москве ЖК 1147
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    +7 (499) 152-50-36

    Ежедневно с 10:00 до 20:00

    info@ldesign.studio



      О нас

      Студия дизайна интерьера L.DESIGN STUDIO

      Студия дизайна L.DesignStudio – это сочетание стиля и индивидуальности. Наша команда тщательно и с особым вниманием разрабатывает неповторимые проекты в ритме современной жизни, которые обеспечивают функциональность, эстетику и комфорт для наших заказчиков.

      Опираясь на наш опыт, грамотно сочетаем объемы и пропорции, продумываем эргономику пространства. Каждый проект нашей студии дизайна интерьера уникален и отражает архитектурные приемы, которые передаются в чистоте геометрических форм и разнообразии применяемых материалов.

      Анна и Артём

      Основатели студии

      Студия дизайна интерьера в Москве
      Ваш дом тоже достоин такой красоты

      Проекты

      БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ
      Разработка дизайн-проекта интерьера

      Получите удовольствие
      от ремонта вместе с нами

      Полностью берем весь процесс разработки
      и реализации проекта на себя!

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      Нам доверяют работу крупные застройщики

      Города строятся, появляются шикарные жилые комплексы. Студия дизайна интерьера L.DesignStudio с радостью создает потрясающие интерьеры для счастливых обладателей новых квартир.

      К нам регулярно обращаются жильцы лучших ЖК страны, и мы всегда соответствуем высоким требованиям заказчиков. Новые жилые комплексы начинают играть еще более яркими красками, когда в их квартирах красивые и оригинальные интерьеры.

      ЖК Сердце Столицы
      ЖК на Симоновском
      Prime Park
      Символ
      City Park
      ЖК Суббота
      Царская площадь
      RedSide
      ЖК Мичуринский
      ЖК Алые Паруса
      Бенилюкс
      ЖК Новогорск
      ЖК Лайнер
      ЖК Аэробус
      NEVATOWERS
      ЖК Мосфильмовский
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        +7 (499) 152-50-36

        +7 (985) 984-63-63

        info@ldesign.studio

        Москва, Кочновский проезд, 4к2

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